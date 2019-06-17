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Белорусский аэропорт переименовал украинские города 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: RFE / RL
В аэропорту Минска, Белоруссия, присоединились к акции #KyivNotKiev и переименовали название нескольких украинских городов. Об этом сообщает издание «Радые Свабода».
Теперь на табло вылетов и прилетов название столицы Украины на латинице заменено на Kyiv, а написание города Львов — на Lviv.
13 июня совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. С 17 июня написание украинской столицы заменено с «Kiev» на «Kyiv». В дипмиссии отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире.
В мае на Украине представили полный текст новых правил правописания. Согласно документу, некоторые российские фамилии будут переделаны — фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. Изменения были утверждены правительством Украины «с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка».
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В мире , СНГ , Украина , Правительство Украины , Львов , Минск , США
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