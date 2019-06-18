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Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут тяжелые годы на президентском посту. Об этом он рассказал в интервью изданию Meduza.
«Ему предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями. Все это предстоит», — убежден продюсер.
Роднянский считает, что главной слабостью Зеленского является отсутствие политического опыта. Именно из-за этого его некорректно сравнивать с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.
«Рейган был чиновником, долгие годы возглавлял колоссальный профсоюз, а потом дважды был губернатором Калифорнии, и трижды были попытки баллотироваться в президенты», — рассказал он. Продюсер считает что этот «колоссальный опыт административно-политической жизни» некорректно сравнивать с опытом Зеленского.
Причиной победы Зеленского на президентских выборах Роднянский считает протестное голосование. «У него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны. Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было. Явно выраженное, артикулированное и остроумно дискутировавшееся несогласие», — заявил он.
Ранее Зеленского сравнивал с Рейганом президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда белорусский лидер отметил, что бывший актер может быть успешным в качестве главы государства.
Рональд Рейган был президентом США с 1981-го по 1989 год. До начала политической карьеры он, как и Зеленский, был актером.
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Комментарии
В мире , Украина , Александр Роднянский , Владимир Зеленский , Рональд Рейган , Александр Лукашенко
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