Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы

Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут тяжелые годы на президентском посту. Об этом он рассказал в интервью изданию Meduza.

«Ему предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями. Все это предстоит», — убежден продюсер.

Роднянский считает, что главной слабостью Зеленского является отсутствие политического опыта. Именно из-за этого его некорректно сравнивать с 40-м президентом США Рональдом Рейганом

«Рейган был чиновником, долгие годы возглавлял колоссальный профсоюз, а потом дважды был губернатором Калифорнии, и трижды были попытки баллотироваться в президенты», — рассказал он. Продюсер считает что этот «колоссальный опыт административно-политической жизни» некорректно сравнивать с опытом Зеленского.

Причиной победы Зеленского на президентских выборах Роднянский считает протестное голосование. «У него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны. Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было. Явно выраженное, артикулированное и остроумно дискутировавшееся несогласие», — заявил он.

Ранее Зеленского сравнивал с Рейганом президент Белоруссии Александр Лукашенко . Тогда белорусский лидер отметил, что бывший актер может быть успешным в качестве главы государства.

Рональд Рейган был президентом США с 1981-го по 1989 год. До начала политической карьеры он, как и Зеленский, был актером.