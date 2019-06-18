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Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции 

Lenta.ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала премьер-министра Украины Владимира Гройсмана осуществить задуманные реформы. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.
По мнению Тимошенко, заявления Гройсмана о том, что выстроенная бывшим президентом Петром Порошенко система мешала ему работать, являются манипуляцией сознанием людей. «Если ему уже никто не мешает и он превратился в независимую личность, пусть он как минимум снизит тарифы, а также пусть уберет из расходной части бюджета все коррупционные схемы», — заявила она.
Политик призвала премьера возобновить отмененные при Порошенко законы, однако выразила мнение, что ему это сделать не удастся, так как он сам является частью «коррупционной системы».
Ранее Гройсман назвал «Европейскую солидарность» старой партией, которая должна уйти в прошлое. Также премьер пожаловался, что не смог провести реформы, поскольку ему помешала система, выстроенная Порошенко.
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Комментарии4
В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Гройсман
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