Наследство от Порошенко: «Робот» Зеленского возмутил украинцев

Вчера Соловьев опубликовал видео, на котором мужчина в гражданской одежде объясняет примерно полутора десяткам людей в строительных касках, где им следует стоять.

По словам журналиста, видео было снято накануне в торговом порту Мариуполя во время визита туда Владимира Зеленского, люди в касках — рядовые жители города, а указывающий им дорогу мужчина — охранник главы государства.

«Охрана Зеленского выгнала мариупольцев, собравшихся приветствовать президента», — объяснил Соловьев.

Журналист добавил, что «выгнанные» горожане были столь возмущены поведением охранников Зеленского, что назвали их «роботами».

Соловьев, в свою очередь, предположил, что своих охранников Зеленский «унаследовал» от Петра Порошенко точно так же, как «унаследовал» от него свои политические взгляды и тексты своих выступлений.