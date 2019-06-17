Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп выгнал помощника из-за кашля 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп выставил исполняющего обязанности начальника аппарата Белого дома Мика Малвейни из Овального кабинета, так как тот кашлял во время его интервью, сообщают американские СМИ.
Трампу во время интервью телеканалу ABC задали вопрос по его налоговой декларации, и за кадром кто-то начал кашлять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
«Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять», — цитирует американского лидера канал.
Телеведущий ABC Джордж Стефанопулос сообщил, что речь идет о Малвейни.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп якобы выругался в адрес Малвейни нецензурными словами во время встречи с лидерами конгресса в Белом доме.
Ранее Малвейни возглавлял административно-бюджетное управление Белого дома.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание украинского генерала Британские СМИ написали о готовящемся потеплении отношений с Россией Администрация Зеленского анонсировала переезд в «стеклянный» офис
В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости , Fox News , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»346
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ61
Умер серийный отравитель пассажиров электричек6
Британия захотела помириться с Россией453
S7 оштрафовали за вспотевший «Чайф»9
Видео
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
03:36
Переезд в Луганск: Чичерина изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес
00:30
Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева
Общество Шоу-бизнес
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
03:23
Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение