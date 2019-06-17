Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что переговоры должны начаться с «конкретных шагов».

«По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращении огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской», — перечислил Зеленский.

Он заявил, что эти шаги могут быть сделаны в ближайшее время, после чего Украина будет готова вернуться к переговорам в «нормандском формате» для решения конфликта в Донбассе.