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Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров» 

Рамблер + ещё 15 33 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что переговоры должны начаться с «конкретных шагов».
«По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращении огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской», — перечислил Зеленский.
Он заявил, что эти шаги могут быть сделаны в ближайшее время, после чего Украина будет готова вернуться к переговорам в «нормандском формате» для решения конфликта в Донбассе.
В Париже 17 июня прошли первые переговоры Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским после его избрания на пост президента Украины. В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что для проведения встречи в «нормандском формате» должны быть выполнены предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате.
Комментарии195
В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Эммануэль Макрон , МИД , РИА Новости
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