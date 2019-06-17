Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание украинского генерала

«А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били. … Век живи, век учись», — написал Семенченко в Facebook.

При этом экс-комбат оскорбил украинского генерала, пообещав разобраться с ним. «Встретимся когда-нибудь …. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться», — написал Семенченко.

В воскресенье экс-начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.