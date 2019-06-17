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Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание украинского генерала 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Alexander Gusew/Zuma/Global Look Press
Бывший командующий батальоном «Донбасс» и депутат Верховной рады Семен Семенченко оскорбил экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко в ответ на признание в том, что в 2014 году украинская армия по ошибке атаковала его боевиков.
«А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били. … Век живи, век учись», — написал Семенченко в Facebook.
При этом экс-комбат оскорбил украинского генерала, пообещав разобраться с ним. «Встретимся когда-нибудь …. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться», — написал Семенченко.
В воскресенье экс-начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.
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В мире , Семен Семенченко , Виктор Муженко , Генштаб , Верховная Рада
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