Токаев посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность противоречиями Китая США в экономической сфере и посоветовал Вашингтону найти компромисс с Пекином.

«Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортёром целого ряда природных ресурсов в Китай», — сказал политик в интервью Euronews.

По его мнению, рано или поздно стороны выйдут на обоюдные соглашения и компромисс будет достигнут.

Будучи китаистом по образованию, Токаев отметил, что порекомендовал бы американскому лидеру Дональду Трампу не ставить Китай в безвыходное положение.

«Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение», — заявил Токаев.