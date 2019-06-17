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Токаев посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность противоречиями Китая и США в экономической сфере и посоветовал Вашингтону найти компромисс с Пекином.
«Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортёром целого ряда природных ресурсов в Китай», — сказал политик в интервью Euronews.
По его мнению, рано или поздно стороны выйдут на обоюдные соглашения и компромисс будет достигнут.
Будучи китаистом по образованию, Токаев отметил, что порекомендовал бы американскому лидеру Дональду Трампу не ставить Китай в безвыходное положение.
«Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение», — заявил Токаев.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на президентских выборах.
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В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Китай , США
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