В ЛНР прокомментировали мирные инициативы Зеленского

Министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего считает, что приход к власти Владимира Зеленского и его команды не повлиял на урегулирование ситуации в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

«Украинские власти не в состоянии сейчас обеспечить выполнение своих обязательств, принятых в Минске, и, к сожалению, изменение политического режима в Киеве ничего не изменило в ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе», — заявил министр.

Также Дейнего сообщил, что Киев не подтвердил готовность начать разведение сил у станицы Луганской, о котором стороны договорились на последней встрече контактной группы в Минске. «К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало. Украина не нашла в себе сил подтвердить свою готовность приступить к разведению сил», — считает министр.

Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. 5 июня состоялось первое после его победы заседание трехсторонней контактной группы. В ходе встречи бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.