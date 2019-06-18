Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран пойдет войной на США 

Рамблер + ещё 38 28 минут назад
Иран уже не пытается выжить, а старается причинить максимальный вред США, заявил «Ридусу» аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.
Вчера Бехруз Камальванди из Организации по атомной энергии Ирана объявил, что страна перестанет соблюдать условия ядерной сделки через 10 дней — после 27 июня объемы накоплений обогащенного урана превысят 300 килограммов, а экспорт тяжелой воды будет прекращен.
«Наше терпение иссякло», — заявил Камальванди.
По мнению Дмитрия Голубовского, решение Ирана не соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может быть попыткой страны обострить ситуацию — терять Ирану нечего, санкции США сказываются на его экономике, а сама Америка не готова к войне из-за скорых выборов президента.
«Интрига, конечно, достаточно любопытная», — отметил аналитик.
По его словам, Иран ведет себя так, будто загнан в угол, — уже не пытается выжить, а хочет нанести максимальный вред противнику. Поэтому, не исключает Голубовский, Иран может «сыграть на опережение» и вступить в открытый вооруженный конфликт с США.
Комментарии59
В мире , Видео , cанкции , Дмитрий Голубовский , Бехруз Камальванди , Ридус , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Зеленский отвернулся от России100
На Украине обвинили новую страну в предательстве202
«Предатели»: в чем посол Украины обвинил немцев25
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту22
Во сколько обойдется очередной мегамост России545
Видео
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
04:01
Сестра Алибасова сделала скандальное заявление
Шоу-бизнес
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Ближний Восток
00:53
Истребители Су промчались над Кавказом
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:43
На Украине обвинили новую страну в предательстве
В мире Европа
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение