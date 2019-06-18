Иран пойдет войной на США

Вчера Бехруз Камальванди из Организации по атомной энергии Ирана объявил, что страна перестанет соблюдать условия ядерной сделки через 10 дней — после 27 июня объемы накоплений обогащенного урана превысят 300 килограммов, а экспорт тяжелой воды будет прекращен.

«Наше терпение иссякло», — заявил Камальванди.

По мнению Дмитрия Голубовского, решение Ирана не соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может быть попыткой страны обострить ситуацию — терять Ирану нечего, санкции США сказываются на его экономике, а сама Америка не готова к войне из-за скорых выборов президента.

«Интрига, конечно, достаточно любопытная», — отметил аналитик.

По его словам, Иран ведет себя так, будто загнан в угол, — уже не пытается выжить, а хочет нанести максимальный вред противнику. Поэтому, не исключает Голубовский, Иран может «сыграть на опережение» и вступить в открытый вооруженный конфликт с США.