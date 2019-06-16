Не меняйте Россию на США: в бундестаге раскритиковали Меркель

Правительство Ангелы Меркель прилагает недостаточно усилий для улучшения отношений с Россией , заявили в бундестаге . Энергетическое сотрудничество с Россией также нельзя игнорировать, заверили там. Ранее фракция евроскептиков «Идентичность и демократия», созданная в Европарламенте , также выступила против продления антироссийских санкций.

В бундестаге раскритиковали политику команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель за недостаточные усилия по улучшению отношений с Россией.

«Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России», — заявил член социалистической «Левой партии» Германии Грегор Гизи. Слова политика приводит РИА «Новости».

Он также коснулся общей архитектуры безопасности в мире, указав, что для ее улучшения не нужно пренебрегать диалогом с Москвой . Кроме того, энергетическое сотрудничество с Россией также невозможно игнорировать, заверил депутат.

«Это также требует соответствующей позиции от федерального правительства, отказа от дальнейшего необоснованного использования со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа. Это касается как встреч на высшем уровне, так и реализации уже согласованных проектов, таких как «Северный поток — 2», — резюмировал политик.

Двумя днями ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подвергся критике за призыв отменить антироссийские санкции. Впрочем, как пишет Die Welt, нашлись и те, кто его поддержал, — премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке и премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Саксония экспортирует в Россию машины, автомобили и запчасти. В 2013 году объем такого экспорта составлял €1,3 млрд, к 2018 году он сократился на 60%.

В Тюрингии разница составила 22%. Исследования воздействия санкций на немецкую экономику приходят к разным результатам, передает ФАН.

Так, в 2017 году Восточный комитет немецкой экономики заявил, что сумма ущерба оценивается в миллиарды евро, причем речь идет о двузначных и трехзначных цифрах. Однако по мнению саксонского министерства экономики , негативные последствия антироссийских санкций для рынка рабочей силы федеральной земли зафиксированы не были. Их перекрыли последствия спада в российской экономике и снижение цен на нефть.

По словам эксперта Института экономических исследований города Галле Оливера Хольтемеллера, снижение экспорта в Россию не объясняется только антироссийскими санкциями. Он пояснил, что санкции Евросоюза против России и ответные меры стали в совокупности большой нагрузкой для экономики Германии.

В прошлом месяце посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2».

По словам посла, реализация проекта делает Европу более зависимой от российской стороны. Также он назвал роль Шредера при строительстве газопровода «невозможной». Кроме того, Гренелл раскритиковал нерешительность страны в отношении России и обвинил Москву в «захвате» Крыма.

В ответ на это канцлер ФРГ Герхард Шредер в своей речи в рамках предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии — встречи с бизнесменами в Бранденбурге — заявил, что санкции против Москвы должны быть отменены, потому что Крым вошел в состав РФ на законных основаниях, передает НСН.

«Крым — это старая российская территория. Присоединение Крыма к России законно и с юридической точки зрения, поскольку для этого было одобрение населения, а значит, никакой агрессии [не было]», — приводит слова политика издание Bild.

Новая фракция евроскептиков «Идентичность и демократия», созданная в Европарламенте, также выступила против продления антироссийских санкций.

Вице-председатель партии Йорг Мойте заявил, что санкции никак не повлияют на действия России, даже если ЕС будет их продлевать еще 10 лет. По его словам, «это ничего не изменит».

Стоит отметить, что и представители немецкого машиностроения выразили обеспокоенность из-за того, что экономика страны все сильнее страдает от cанкционных ограничений, преследующих политические цели. Об этом пишет Die Augsburger Allgemeine.

По словам президента Союза машиностроителей Германии Карла Мартина Велькера, санкции против России нужно пересмотреть.

«Политический эффект антироссийских санкций сводится к нулю, в то время как влияние на бизнес немецких фирм в России катастрофично», — заявил Велькер.

Он заметил, что спустя пять лет санкций нужно проверить, привели ли они к чему-нибудь. Велькер подчеркнул, что Союз не требует незамедлительных радикальных действий, но просит оценить санкции.