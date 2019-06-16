Бестактная фраза президента возмутила Польшу

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«Ляп»: Польша о словах Дуды о превосходстве над русскими 

Газета.Ru 29 минут назад
Польская газета Polityka назвала слова польского президента Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими неумной бестактностью, которая может отразиться на всей стране.
Соловьёв рекомендовал президенту Польши учить историю
До этого Дуда заявил, что он считает поляков более смелыми и мужественными по сравнению с россиянами.
Согласно изданию, такие слова неприемлемы в отношении народа, который в годы Второй мировой войны потеря миллионы людей и при этом освободил Европу, в том числе Польшу.
По мнению газеты, россияне очень чувствительны, когда пытаются задеть их национальную гордость, поэтому они не забудут об этом "ляпе".
"К сожалению, мы не в первый раз увидели, что когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами", — подчеркивается в статье.
В конце концов, издание отметило, что речь Дуды напоминала собой поток жалоб обиженной страны, которая страдает от русофобии.
Ранее ведущий Владимир Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими.
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В мире , Видео , Европа , Анджей Дуда , Владимир Соловьев , Польша
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