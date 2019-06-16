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Депутат Рады рассказал о последствиях монополизации власти на Украине 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: tov_sergeant
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что «получение всей полноты власти» одной партией на Украине приводит к «сумасшествию и полной потере берегов».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Получение всей полноты власти — мечта любой политической партии и в нашей системе выборов подобное возможно. Но в нашей же системе отношений между властью и обществом это неизбежно означает сумасшествие и полную потерю берегов, что мы уже наблюдали, начиная с 2005 года», — отметил он.
По его словам, в подобных ситуациях необходима система сдержек, так как «не может власть сама за всех решать, и одновременно сама себя контролировать».
Ранее глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил о возможности создания монополии в Верховной раде.
12 июня социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что за партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,5% жителей страны, которые уже определились с симпатиями на предстоящих парламентских выборах.
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В мире , Украина , Евгений Мураев , Владимир Зеленский , Олег Тягнибок , Верховная Рада
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