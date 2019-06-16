Депутат Рады рассказал о последствиях монополизации власти на Украине

Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Получение всей полноты власти — мечта любой политической партии и в нашей системе выборов подобное возможно. Но в нашей же системе отношений между властью и обществом это неизбежно означает сумасшествие и полную потерю берегов, что мы уже наблюдали, начиная с 2005 года», — отметил он.

По его словам, в подобных ситуациях необходима система сдержек, так как «не может власть сама за всех решать, и одновременно сама себя контролировать».

Ранее глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил о возможности создания монополии в Верховной раде.