Шредера пригласили в Крым

«Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», — сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, Шредер является достаточно авторитетным политиком в европейских странах, поэтому его позиция по вопросу Крыма и санкций в отношении России является серьезным посылом.

«Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США», — заявил Гемпель.