Немецкий депутат подверг критике политику Меркель в адрес России

«Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство всё активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России», — заявил немецкий политик в беседе с РИА Новости.

По его словам, текущие отношения между ФРГ и Россией не соответствуют требуемому для развития двух стран уровню.

При этом новые санкции только усугубляют положение.

«Их взаимное прекращение было бы условием для возобновления активного движения в диалоге между Германией и Россией. Это способствовало бы достижению правовых международных решений в международных конфликтах», — подчеркнул Гизи.

Он также отметил, что безопасность в мире невозможно обеспечить без участия России или в условиях противостояния с Москвой.