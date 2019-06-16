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Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: © Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Соответствующую статью со ссылкой на источники в правительстве США NYT опубликовала несколькими часами ранее.
"Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны… кроме того, неправдивую!" — написал Трамп в Twitter.
"Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", — добавил он.
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В мире , США , Дональд Трамп , New York Times
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