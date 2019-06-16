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Чем Зеленский понравился Трампу, рассказал военный США 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах заявил, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский без труда найдут общий язык. Об этом сообщает "Обозреватель".
По мнению Табаха, оба лидера отличаются от традиционных политиков и это их объединяет.
"Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого", — сказал Табах.
Он выразил надежду на то, что лидеры подружатся. Табах считает, что такой подход создаст хорошие перспективы для предстоящих сделок.
"Я не знаю, приглашал ли он (Трамп. — Газета.Ru) когда-нибудь президента, который только что принял президентскую должность. Он ему понравился", — заявил Табах.
Ранее Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в НАТО.
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В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , НАТО , Газета.Ru
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