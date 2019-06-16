Чем Зеленский понравился Трампу, рассказал военный США

По мнению Табаха, оба лидера отличаются от традиционных политиков и это их объединяет.

"Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого", — сказал Табах.

Он выразил надежду на то, что лидеры подружатся. Табах считает, что такой подход создаст хорошие перспективы для предстоящих сделок.

"Я не знаю, приглашал ли он (Трамп. — Газета.Ru) когда-нибудь президента, который только что принял президентскую должность. Он ему понравился", — заявил Табах.