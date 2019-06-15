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Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Хозяин Белого дома на своей странице в "Твиттере" сделал репост публикации британской журналистки и блогера Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за 24 часа в результате нападений три человека погибли, еще трое получили ранения.
"Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан — это настоящая катастрофа, и будет только хуже!" — прокомментировал запись Хопкинс американский президент.
Садик Хан относится к числу критиков политики Трампа. В начале июня перед визитом президента США в Великобританию в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой "Обсервер", Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского мэра, была популярна у фашистов в первой половине XX века. По словам Хана, хотя Великобритания и США являются союзниками, которых объединяют особые отношения, британским властям необходимо было открыто высказать свою обеспокоенность по поводу политики Трампа и не стоило с помпой встречать главу государства, "чьи действия идут наперекор идеалам свободы, в том числе свободы вероисповедания, и равенства, на которых была построена Америка".
На следующий день Трамп на своей странице в "Твиттере" назвал мэра столицы Великобритании неудачником, заявив, что он "во всех отношениях плохо работает" на своем посту, и ему стоит "сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне". При этом президент США повторил, что Хан напоминает ему еще одного его критика — мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.
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Комментарии2
В мире , США , Кэти Хопкинс , Дональд Трамп
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