Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.

Хозяин Белого дома на своей странице в "Твиттере" сделал репост публикации британской журналистки и блогера Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за 24 часа в результате нападений три человека погибли, еще трое получили ранения.

"Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан — это настоящая катастрофа, и будет только хуже!" — прокомментировал запись Хопкинс американский президент.

Садик Хан относится к числу критиков политики Трампа. В начале июня перед визитом президента США в Великобританию в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой "Обсервер", Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского мэра, была популярна у фашистов в первой половине XX века. По словам Хана, хотя Великобритания и США являются союзниками, которых объединяют особые отношения, британским властям необходимо было открыто высказать свою обеспокоенность по поводу политики Трампа и не стоило с помпой встречать главу государства, "чьи действия идут наперекор идеалам свободы, в том числе свободы вероисповедания, и равенства, на которых была построена Америка".

На следующий день Трамп на своей странице в "Твиттере" назвал мэра столицы Великобритании неудачником, заявив, что он "во всех отношениях плохо работает" на своем посту, и ему стоит "сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне". При этом президент США повторил, что Хан напоминает ему еще одного его критика — мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.