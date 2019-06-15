Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта

Представитель вооруженных сил мятежников сообщил телеканалу "Аль-Масира", что "в ходе первой операции был нанесен удар по центру управления беспилотниками в аэропорту Джизана, а во время второй операции с помощью беспилотников удалось атаковать топливную станцию в международном аэропорту Абхи. По его утверждению, им удалось вывести воздушные гавани из строя, и полеты из этих аэропортов были прекращены.

В то же время саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что силы ПВО королевства сбили ракету в субботу вечером в небе над Абхой.

В минувшую пятницу саудовские силы ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.