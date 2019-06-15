Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене.
Представитель вооруженных сил мятежников сообщил телеканалу "Аль-Масира", что "в ходе первой операции был нанесен удар по центру управления беспилотниками в аэропорту Джизана, а во время второй операции с помощью беспилотников удалось атаковать топливную станцию в международном аэропорту Абхи. По его утверждению, им удалось вывести воздушные гавани из строя, и полеты из этих аэропортов были прекращены.
В то же время саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что силы ПВО королевства сбили ракету в субботу вечером в небе над Абхой.
В минувшую пятницу саудовские силы ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.
Последние новости
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно
Комментарии
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Оружие , Абха , Йемен , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский с охранниками убежал в фонтан86
В Чехии отреагировали на законопроект РФ448
Мэр Риги распек латышей-дикарей5
США захотели погрузить Россию во тьму559
Украину принудят к миру в Донбассе517
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
01:18
Ситуация в Косово: шанс для Сербии или ловушка для РФ?
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение