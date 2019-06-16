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Уничтожены секретные досье на канадских политиков 

Вести.Ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Спецслужбы Канады уничтожили досье на бывшего премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо — отца нынешнего канадского премьера Джастина Трюдо, сообщает телеканал CTV.
Трюдо-старший считался одним из самых видных политиков в истории Канады и дважды занимал этот пост. Скончался в 2000-м году. По закону, все документы могут быть опубликованы через 20 лет после смерти человека. Однако выяснилось, что досье было уничтожено еще при жизни политика в 1989 году, так как истек срок хранения подобных документов. Скорее всего, этому способствовал скандал, разразившийся в конце 1980-х, когда стало известно о слежке спецслужб за высокопоставленными канадскими политиками, известными учеными, экоактивистами и общественниками.
Помимо досье Трюдо под нож отправлены и папки с отчетами по жизни и деятельности премьер-министров Канады, предшественников Трюдо-старшего Джона Дифенбейкера и Лестера Пирсона. Однако в национальных архивах было обнаружено досье на бывшего премьера провинции Квебек Рене Левека.
Секретные документы о слежке за Трюдо имеются и у американского ФБР. 150-страничный архив был опубликован всего лишь через месяц после смерти политика.
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Комментарии
В мире , Джастин Трюдо , ФБР , Канада
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