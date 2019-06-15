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Додон отреагировал на отмену КС своих решений 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Глава Молдавии Игорь Додон поприветствовал решение Конституционного суда о пересмотре сделанных ранее решений. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, были устранены все дефектные юридические интерпретации, которые привели к установлению политического и институционального кризиса в Молдавии.
Ранее сообщалось, что КС Молдавии отменил все свои решения.
В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента премьер-министра страны Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Однако действующий глава государства Игорь Додон назвал данное решение попыткой узурпировать власть.
14 июня уволенное Додоном правительство Молдавии во главе с Филипом согласилось уйти в отставку.
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В мире , СНГ , Павел Филип , Игорь Додон , Молдова
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