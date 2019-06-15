Додон отреагировал на отмену КС своих решений

По его словам, были устранены все дефектные юридические интерпретации, которые привели к установлению политического и институционального кризиса в Молдавии.

Ранее сообщалось, что КС Молдавии отменил все свои решения.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента премьер-министра страны Павла Филипа , чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Однако действующий глава государства Игорь Додон назвал данное решение попыткой узурпировать власть.

14 июня уволенное Додоном правительство Молдавии во главе с Филипом согласилось уйти в отставку.