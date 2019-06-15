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США захотели погрузить Россию во тьму 

Рамблер + ещё 6 10 минут назад
Действия спецслужбы США за последний год в направлении внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, стали агрессивнее. Об этом говорится в статье под заголовком «США усиливают сетевые атаки на российскую электросеть», опубликованной в субботу в газете The New York Times.
Энергосистема Венесуэлы подверглась новым скоординированным атакам
Со ссылкой на источники среди официальных лиц издание поясняет, что речь идет о программах, с помощью которых США могут как собирать информацию о российской энергосистеме, так и, вероятнее всего, и отключать какие-то ее элементы. В 2012 году речь шла о попытках сбора информации о российской энергосистеме. В течение многих лет электрические сети были полем битвы низкой интенсивности.
Но сейчас, как отмечает один из источников, речь идет о более агрессивной стратегии.
«Мы делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад», — говорит он.
Это попытка «сделать предупреждение президенту Владимиру Путину», пишет издание.
Многие сторонники подобной наступательной стратегии в США считают, что она давно назрела, особенно после публичных предупреждений Министерства внутренней безопасности страны и ФБР о том, что Россия разработала вредоносное ПО, которое способно выводить из строя американские электростанции, нефте— и газопроводы и системы водоснабжения, если вдруг у нее возникнет конфликт с США.
Но подобная стратегия чревата обострением ежедневной цифровой холодной войны между Вашингтоном и Москвой, отмечает издание.
Во вторник советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают такой подход как предупредительную стратегию, которая призвана дать понять России или кому-либо еще, кто занимается кибероперациям против США, что за это придется заплатить большими проблемами.
В случае серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой США будут рассматривать возможность осуществить кибератаки.
Основным вопросом, на который пока нет ответа, состоит в том, насколько к глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Только тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил, отмечает газета.
«Теперь вопрос заключается в том, является ли размещение эквивалента наземных мин в иностранной электрической сети правильным способом сдерживания России. Вкупе с ядерной стратегией времен холодной войны это закрепляет электрические сети в качестве законной цели», — пишет издание.
Комментарии173
В мире , Видео , США , Венесуэла
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