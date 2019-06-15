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Мэр Риги распек латышей-дикарей 

Газета.Ru + ещё 7 54 минуты назад
Фото: Wikimedia Commons
Мэр Риги Дайнис Турлайс жестко раскритиковал решение Сейма Латвии о рассмотрении парламентских комиссий инициативу о сносе памятника Освободителям Риги, передает РИА "Новости".
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
"Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то (вижу) такие очень мрачные картины из истории", — сказал Турлайс.
Он выразил удивление, что такие "дикари" еще не "исчезли с земли"
До этого Сейм Латвии поддержал народную инициативу о сносе памятника Освободителям в Риге.
За снос высказались более 10 тысяч латышей.
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