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Зеленский второй раз посетил Донбасс 

Ридус + ещё 11 38 минут назад
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский второй раз с момента вступления в должность президента Украины посетил Донбасс. Сегодня днем он выступил перед молодежью и предпринимателями в мультихабе Spalah в Мариуполе.
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Зеленский анонсировал подготовку законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса, который он назвал «кровью для организма страны».
По его словам, нужно, чтобы власть не мешала бизнесу. Говоря о проекте «Государство в смартфоне» по переводу всех госуслуг в онлайн, Зеленский отметил, что главная цель проекта — «минимизировать общение бизнеса с чиновниками».
Он также пообещал собравшимся, что «инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса» уже в ближайшее время, передает УНИАН.
Это уже вторая поездка президента Украины в Донбасс за последние недели. 27 мая Зеленский посетил станицу Луганскую, где побывал на передовой, пообщался с военнослужащими и выслушал доклады командующих относительно ситуации в регионе.
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Комментарии24
В мире , Украина , Владимир Зеленский , УНИАН , Мариуполь
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