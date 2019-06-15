Зеленский второй раз посетил Донбасс

Владимир Зеленский второй раз с момента вступления в должность президента Украины посетил Донбасс. Сегодня днем он выступил перед молодежью и предпринимателями в мультихабе Spalah в Мариуполе

Зеленский анонсировал подготовку законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса, который он назвал «кровью для организма страны».

По его словам, нужно, чтобы власть не мешала бизнесу. Говоря о проекте «Государство в смартфоне» по переводу всех госуслуг в онлайн, Зеленский отметил, что главная цель проекта — «минимизировать общение бизнеса с чиновниками».

Он также пообещал собравшимся, что «инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса» уже в ближайшее время, передает УНИАН.

Это уже вторая поездка президента Украины в Донбасс за последние недели. 27 мая Зеленский посетил станицу Луганскую, где побывал на передовой, пообщался с военнослужащими и выслушал доклады командующих относительно ситуации в регионе.