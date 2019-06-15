Умер Франко Дзеффирелли

Италии в возрасте 96 лет скончался известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли . Об этом сообщил в субботу мэр Флоренции, города, где родился и вырос мэтр, Дарио Нарделла.

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил, Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы разделяем боль его близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя», — написал он в Твиттере.

Дзеффирелли родился во Флоренции в 1923 году. Он был незаконнорождённым сыном торговца текстилем Отторино Корси и его подруги художника-модельера Аделаиды Гароси.

Мать мальчика умерла, когда ему было 6 лет, после ее смерти его воспитанием занимались гувернеры-англичане. В 1941 году он закончил Академию изящных искусств, а затем Флорентийский университет, где изучал изобразительное искусство и архитектуру.

Затем работал оформителем сцены в театре Флоренции. В 1946 году он переехал в Рим, где продолжил работу в качестве театрального художника и актёра. Через год режиссёр Лукино Висконти предложил ему поработать ассистентом на съёмках фильма «Земля дрожит». Свой первый фильм Дзеффирелли снимет через десять лет. Это будет «Кемпинг». Затем последует два фильма по пьесам Шекспира: «Укрощение строптивой» со звёздами Элизабет Тейлор Ричардом Бёртоном (1967) и «Ромео и Джульетта» с Оливией Хасси Леонардом Уайтингом (1968). Всего на счету Дзеффирелли порядка двадцати картин, а также множество театральных постановок и киноадаптаций классических опер:

В 1977 году режиссера отметили орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой», а в 2003 году он получил в своей стране золотую медаль «За вклад в развитие культуры и искусства». Он дважды номинировался на премию «Оскар», получил премию BAFTA, пять раз — премию Давида ди Донателло, дважды — премию «Эмми».

В 2004 году ему, первому из итальянцев, был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи.