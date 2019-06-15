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Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма 

РИА Новости 18 минут назад
Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
"Теперь видно, какая вы украинка": Maruv затравили
Отмечается, что об этом один из журналистов спросил артистку перед ее выступлением в рамках сольного концерта в Киеве. MARUV попросила его задать другой вопрос, но корреспондент повторил его еще раз.
"Так, все, пока всем", — сказала певица, после чего развернулась и ушла, не закончив интервью с представителями других СМИ.
Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий". Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.
В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с НОТУ, выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню "и еще много чего абсурдного".
При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.
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Комментарии
В мире , Видео , Украина , Республика Крым
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