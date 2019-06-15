Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»

Кнайсль вспомнила, как предложила Путину «нечто забавное»

По ее словам, все произошло абсолютно спонтанно во время визита российского лидера в Вену в июне 2018 года, когда он совместно с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом открывал выставку в Музее истории искусств. Именно в этот день Кнайсль получила из типографии приглашения.

Часть из них она прихватила с собой, чтобы раздать своим коллегам. Последнее приглашение она, посоветовавшись с женихом, решила отдать Путину, не особо рассчитывая, что он его примет.

Свое замужество она воспринимала как «нечто забавное»: ведь обоим было далеко за 50, а бракосочетание первое.

«Тогда мы подошли к Путину, вручили ему карточку, я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа. Он согласился», — рассказала министр.

Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера 18 августа. Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку. С ним на свадьбу прибыл Кубанский казачий хор, вызвавший восторг гостей.