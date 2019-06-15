Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кнайсль вспомнила, как предложила Путину «нечто забавное» 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, как пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу, сообщает ТАСС.
Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии
По ее словам, все произошло абсолютно спонтанно во время визита российского лидера в Вену в июне 2018 года, когда он совместно с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом открывал выставку в Музее истории искусств. Именно в этот день Кнайсль получила из типографии приглашения.
Часть из них она прихватила с собой, чтобы раздать своим коллегам. Последнее приглашение она, посоветовавшись с женихом, решила отдать Путину, не особо рассчитывая, что он его примет.
Свое замужество она воспринимала как «нечто забавное»: ведь обоим было далеко за 50, а бракосочетание первое.
«Тогда мы подошли к Путину, вручили ему карточку, я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа. Он согласился», — рассказала министр.
Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера 18 августа. Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку. С ним на свадьбу прибыл Кубанский казачий хор, вызвавший восторг гостей.
Комментарии44
В мире , Видео , Европа , Карин Кнайсль , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Молдавии сделала заявление о России40
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа198
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма23
Умер Франко Дзеффирелли1
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери34
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление о России
В мире Политика
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
01:18
Ситуация в Косово: шанс для Сербии или ловушка для РФ?
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение