Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ

Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией , заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник»

«Мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией», — сказала она.

Вместе с тем она подчеркнула, что правительственная программа ориентирована на соглашение об ассоциации с ЕС. Санду отметила, что правительство надеется «на скорый визит из Брюсселя команды, которая оценит ситуацию здесь», чтобы «улучшить отношения и получить внешнее финансирование, которое страна не получала последние годы».

Парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС в 2015 году, оно подразумевает беспрепятственный ввоз в страну европейских товаров.

В субботу правительство страны под руководством Майи Санду впервые собралось на заседание в новом составе, еще недавно здание кабмина было заблокировано сторонниками Демпартии.