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Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ 

Рамблер + ещё 7 4 минуты назад
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
«Мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией», — сказала она.
В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии
Вместе с тем она подчеркнула, что правительственная программа ориентирована на соглашение об ассоциации с ЕС. Санду отметила, что правительство надеется «на скорый визит из Брюсселя команды, которая оценит ситуацию здесь», чтобы «улучшить отношения и получить внешнее финансирование, которое страна не получала последние годы».
Парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС в 2015 году, оно подразумевает беспрепятственный ввоз в страну европейских товаров.
В субботу правительство страны под руководством Майи Санду впервые собралось на заседание в новом составе, еще недавно здание кабмина было заблокировано сторонниками Демпартии.
Накануне стало известно об отставке правительства Павла Филипа, который был ранее назначен временно исполняющим обязанности президента Конституционным судом. Неделю назад Партия социалистов Молдавии (партия президента Молдавии Игоря Додона) и блок ACUM сформировали парламентское большинство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными. Партия социалистов и блок ACUM расценили происходящее как попытку «узурпации власти в пользу Демократической партии».
Комментарии157
В мире , Видео , Политика , СНГ , Павел Филип , Игорь Додон , ЕС , Демократическая партия США , Молдова
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