Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший американский посол на Украине Джон Хербст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции.

«Во время встречи командующий операцией объединённых сил проинформировал высоких гостей о текущей ситуации безопасности», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооружённых сил Украины.

В начале мая американские дипломаты посетили Донбасс.

Они ознакомились с текущей оперативной ситуацией в сфере безопасности, встретились с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в зонах их ответственности.