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В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Россию на совещании представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын. В двухдневных совещаниях примут участие представители стран большой двадцатки, саммит которой состоится в Осаке через две недели.
Ожидается, что в ходе встречи министры уделят особое внимание ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на нефтяные танкеры, сообщает телеканал "Россия 24". Также будут обсуждать вопросы энергетической безопасности и сокращение объемов пластикового мусора, в том числе в мировом океане.
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В мире , Дмитрий Кобылкин , Антон Инюцын , Япония
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