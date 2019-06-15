СМИ: представители Демпартии Молдавии бегут из страны

Связанные с демократической партией Молдавии политики и бизнесмены покинули страну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным местных телеканалов, в течение нескольких часов молдавскую столицу покинуло три частных самолета, один из которых приземлился в Лондоне, другой — в Одессе. По предварительным данным, на одном из самолетов мог присутствовать олигарх Влад Плахотнюк, который является лидером Демократической партии . Он до последнего момента сопротивлялся мирной передачи власти новому правительству.

Ранее правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке. После чего президент Игорь Додон заявил, что представители руководства ДПМ могут попытаться покинуть страну, что не освободит их от ответственности.

«Пять частных самолетов приземлились в аэропорту Кишинева. Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления», — говорится в сообщении телеканала Jurnal TV.

Премьер Майя Санду отметила, что власти Молдавии предпримут все необходимые меры, чтобы вернуть их домой.

На пути в международный аэропорт Кишинева наблюдаются большие пробки, а у терминала аэропорта скопились дорогие машины.