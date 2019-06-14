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ЕС отреагировал на казнь в Белоруссии 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Евросоюз осудил применение смертной казни в Белоруссии, передает ТАСС.
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь.
«ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в заявлении Косьянчич.
По ее словам, смертная казнь нарушает «неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека» и «противоречит международным обязательствам Минска».
Беларусь остается единственным государством Европы, где применяется смертная казнь. За последние 20 лет в стране казнили более 400 человек. Накануне стало известно, что в Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении человека, признанного виновным в трех убийствах.
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В мире , Видео , СНГ
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