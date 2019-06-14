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Британия обвинила Иран в атаке на танкеры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Британский МИД обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.
Согласно заявлению ведомства, к такому решению британские власти пришли после собственного изучения обстоятельств произошедшего.
"Никто иной, не поддерживаемый государством, не может нести за это ответственность", — уточняется в заявлении МИДа с отсылкой к КСИРу.
При этом ведомство подчеркнуло, что Тегеран уже совершал нападения на танкеры ранее.
Глава британского МИДа Джереми Хант осудил Иран и призвал его отказаться от подобных "дестабилизирующих" действий.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.
В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.
Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.
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Комментарии1
В мире , Армия , Джереми Хант , МИД , Иран
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