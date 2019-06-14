Британия обвинила Иран в атаке на танкеры

Британский МИД обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

Согласно заявлению ведомства, к такому решению британские власти пришли после собственного изучения обстоятельств произошедшего.

"Никто иной, не поддерживаемый государством, не может нести за это ответственность", — уточняется в заявлении МИДа с отсылкой к КСИРу.

При этом ведомство подчеркнуло, что Тегеран уже совершал нападения на танкеры ранее.

Глава британского МИДа Джереми Хант осудил Иран и призвал его отказаться от подобных "дестабилизирующих" действий.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.