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Тегеран выразил протест Лондону из-за заявлений по инциденту с танкерами 

РИА Новости + ещё 7 32 минуты назад
Фото: © AFP 2019 / Atta Kenare
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона относительно роли Ирана в инциденте в Оманском заливе и выразило протест.
"После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных слепо за США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе… послу Великобритании был выражен решительный протест", — сообщило агентство ISNA.
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Сергей Рябков , МИД , Иран , США , Великобритания , Тегеран
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