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Зеленский выразил уверенность в скором освобождении украинских моряков 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с семьями украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ, заявил, что уверен в их скором освобождении и возвращении на родину.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", — цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
В пресс-службе также сообщили, что на встрече шла речь о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.
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Комментарии11
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , СБУ
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