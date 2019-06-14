Медведчук обратился к Зеленскому по Донбассу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать обмен пленными в Донбассе. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, необходимо участие главы государства, чтобы обеспечить обмен пленными по принципу "всех установленных на всех установленных".

Он также добавил, что этот процесс может занять всего пять-семь дней.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел в декабре 2017 года.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский не желает останавливать войну в Донбассе.