МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

«Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России», — написала она в Twitter.

The Kremlin regime and its puppets start to fast track Russian citizenship for Ukrainians in the occupied territories of #Donbas. A deliberately provocative act, which Ukraine and the entire civilized world will never recognize. Keep on working on further #SanctionsAgainstRussia— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 14 июня 2019 г.

14 июня первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые намерены получить российское гражданство, прибыли в Россию. Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН прокомментировал это событие.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.