Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
«Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России», — написала она в Twitter.
14 июня первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые намерены получить российское гражданство, прибыли в Россию. Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН прокомментировал это событие.
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
RT на русском: последние новости
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР Washington Post подсчитал: за время у власти Трамп соврал почти 11 тысяч раз Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Комментарии8
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Блокада Крыма ведет к катастрофе
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер164
Чемпион России убит в США83
Кот Алибасова нашёлся26
Слова младшего сына Соколова вызвали подозрения
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение