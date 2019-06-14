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Трамп назвал иранцев «нацией террора» 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: EPA-EFE/YURI GRIPAS / POOL
Ранее американские военные опубликовали видео, якобы подтверждающее причастность Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Происшествие в Оманском заливе обострило и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Тереганом. Центральное командование США опубликовало видео, якобы свидетельствующее о причастности Ирана к атаке на танкеры.
На черно-белом видео плохого качества видно неких людей на катере, находящихся около борта неизвестного танкера. Рассмотреть флаги и надписи качество видео не позволяет. Причем по факту — это даже не цельный кусок, а нарезка записей, которые были сняты в разное время и с разных ракурсов. При этом американские военные заявили, что на видео отображено, как иранские военные снимают пострадавшего в Оманском заливе танкера неразорвавшуюся мину.
Тегеран категорически отрицает «безосновательное заявление США… и осуждает его самым решительным образом».
Однако Дональд Трамп использует видео, как стопроцентное доказательство причастности Тегерана, обрушившись с обвинениями в адрес руководства Исламской республики.
“Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели лодку”, — сказал Трамп в пятницу во время телефонного интервью Fox News. «Они нация террора, и они сильно изменились с тех пор, как я стал президентом, скажу я вам», — добавил глава Белого дома.
Как писали ранее «Вести. Экономика», в нападениях на танкеры Иран обвинил госсекретарь Майкл Помпео. Высказался и Пентагон.
«Продолжающиеся неспровоцированные нападения Ирана в регионе представляют собой угрозу международной безопасности и миру, а также свободе судоходства в открытом море»,
— заявил исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан.
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Комментарии3
В мире , США , Майкл Помпео , Патрик Шанахан , Дональд Трамп , Пентагон , Fox News , Иран
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