Трамп назвал иранцев «нацией террора»

Ранее американские военные опубликовали видео, якобы подтверждающее причастность Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе.

Происшествие в Оманском заливе обострило и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Тереганом. Центральное командование США опубликовало видео, якобы свидетельствующее о причастности Ирана к атаке на танкеры.

На черно-белом видео плохого качества видно неких людей на катере, находящихся около борта неизвестного танкера. Рассмотреть флаги и надписи качество видео не позволяет. Причем по факту — это даже не цельный кусок, а нарезка записей, которые были сняты в разное время и с разных ракурсов. При этом американские военные заявили, что на видео отображено, как иранские военные снимают пострадавшего в Оманском заливе танкера неразорвавшуюся мину.

Тегеран категорически отрицает «безосновательное заявление США… и осуждает его самым решительным образом».

Однако Дональд Трамп использует видео, как стопроцентное доказательство причастности Тегерана, обрушившись с обвинениями в адрес руководства Исламской республики.

“Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели лодку”, — сказал Трамп в пятницу во время телефонного интервью Fox News. «Они нация террора, и они сильно изменились с тех пор, как я стал президентом, скажу я вам», — добавил глава Белого дома.

Как писали ранее «Вести. Экономика», в нападениях на танкеры Иран обвинил госсекретарь Майкл Помпео . Высказался и Пентагон

«Продолжающиеся неспровоцированные нападения Ирана в регионе представляют собой угрозу международной безопасности и миру, а также свободе судоходства в открытом море»,