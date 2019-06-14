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В Грузии предложили запретить российский флаг 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Государственный совет по геральдике при парламенте Грузии выработал положения об использовании иностранных флагов, в которых предлагается запретить использование знамен стран, с которыми Грузия находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», в совете по геральдике заявили о «важности вопроса», который поэтому «должен быть урегулирован законодательно».
Пока неизвестно, когда парламент примет это решение.
Источники в депутатском корпусе сообщили газете ВЗГЛЯД, что будут готовы поддержать эту инициативу.
После войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, а также с другими странами, признавшими Абхазию и Южную Осетию, — Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.
В Грузии нередки инциденты из-за флагов России.
Так, пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили. Глава правительства автономии Торникэ Рижвадзе заявил, что появление флагов России в этот день в Батуми — «печальный факт».
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В мире , Конфликты , Деловая газета "Взгляд" , Грузия
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