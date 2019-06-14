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Мусульмане сравнили Бориса Джонсона с Гитлером 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель британского Мусульманского форума при Консервативной партии Мохаммед Амин заявил, что кандидату в премьер-министры Великобритании Борису Джонсону не хватает моральных качеств для того, чтобы возглавлять страну. В своей речи он также сравнил его с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером, сообщает The Independent.
По мнению представителя исламской общины, Джонсон поставил мусульманок под угрозу исламофобских атак, сравнив в своей статье женщин в бурках и никабах с «грабителями банков» и «почтовыми ящиками». Он считает, что Джонсон «достаточно умен, чтобы осознавать эффект, который он произведет», и преследовал таким образом некие собственные цели.
Амин также заявил, что выйдет из партии, в которой состоял 36 лет, если Джонсон станет премьером. В первом раунде выборов нового главы консерваторов тот уверенно лидирует по количеству голосов почти втрое опережая ближайшего соперника — Джереми Ханта, в прошлом году сменившего его на посту главы МИДа.
Популярность Джонсона мусульманин отказался считать показателем пригодности к высокому посту.
«Многие ужасные люди в свое время были популярны. (…) Многие немцы считали, что Гитлер подходит им лучше всего»,
— цитирует издание слова Амина.
«Я не пытаюсь сказать, что он хочет отправить людей в газовые камеры, но его не слишком-то заботит такая вещь, как правда»,
— добавил он.
54-летнего Джонсона, бывшего министра иностранных дел и мэра Лондона, считают наиболее вероятным преемником Терезы Мэй, которая ушла в отставку 7 июня. Причиной ее ухода стал выход Британии из ЕС — Мэй ратовала за «мягкую сделку», ее соратники по партии, в том числе Джонсон, были против такого решения. В данный момент крайним сроком выхода страны из блока установлена дата 31 октября.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , Тереза Мэй , МИД , ЕС , Консервативная партия , The Independent , Германия , Великобритания
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