Мусульмане сравнили Бориса Джонсона с Гитлером

По мнению представителя исламской общины, Джонсон поставил мусульманок под угрозу исламофобских атак, сравнив в своей статье женщин в бурках и никабах с «грабителями банков» и «почтовыми ящиками». Он считает, что Джонсон «достаточно умен, чтобы осознавать эффект, который он произведет», и преследовал таким образом некие собственные цели.

Амин также заявил, что выйдет из партии, в которой состоял 36 лет, если Джонсон станет премьером. В первом раунде выборов нового главы консерваторов тот уверенно лидирует по количеству голосов почти втрое опережая ближайшего соперника — Джереми Ханта, в прошлом году сменившего его на посту главы МИДа

Популярность Джонсона мусульманин отказался считать показателем пригодности к высокому посту.

«Многие ужасные люди в свое время были популярны. (…) Многие немцы считали, что Гитлер подходит им лучше всего»,

— цитирует издание слова Амина.

«Я не пытаюсь сказать, что он хочет отправить людей в газовые камеры, но его не слишком-то заботит такая вещь, как правда»,

— добавил он.