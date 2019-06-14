«Зеленский не готов»: почему президент Украины не остановит войну

Россию приехали первые жители самопровозглашенной Донецкой народной республики для получения гражданства РФ. За 1,5 месяца было подано 12 тыс. заявлений. Во время инаугурации Владимир Зеленский обещал жителям самопровозглашенных республик предоставить украинское гражданство. Вопрос разрешения конфликта в Донбассе президент называет «приоритетным». Риторика украинского лидера действительно несколько отличается от его предшественника. Однако переходить от слов к делу он не спешит.

Россия начала процесс выдачи паспортов жителям Донбасса. 14 июня первая группа жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область для получения документов.

При этом, судя по заявлениям украинского президента Владимира Зеленского, у жителей Донбасса есть и другой путь — на Украину . Глава государства еще во время своей инаугурации пообещал предоставить гражданство всем украинцам, покинувшим страну.

«Мы все украинцы, большинство, меньшинство, правильные, неправильные — от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, Днепре, Одессе — мы все украинцы. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире, — сказал президент в своей инаугурационной речи. — Вы нам очень нужны, всем, кто готов строить новую сильную успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вам следует ехать на Украину не в гости, а домой, мы ждем вас».

Риторика Зеленского относительно жителей Донбасса, несомненно, отличается от риторики его предшественника Петра Порошенко . Президент призывает не делить украинцев на правильных и неправильных. Впрочем, достаточно ли будет слов Зеленского, чтобы жители Донбасса отказались от российского гражданства в пользу украинского пока неизвестно.

За 1,5 месяца было подано 12 тыс. заявлений для получения российского паспорта, рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков

Возможность получения гражданства РФ жителями «ЛДНР» вызвала критику со стороны украинской власти. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак еще в начале мая заявил, что Украина установит личности тех граждан, которые получили российские паспорта, и лишит их украинского гражданства.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство — гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины. И я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, зарубежные и внутренние», — сказал Грымчак.

Кроме того, на заседании кабмина 8 мая было принято решение признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса, недействительными. Также правительство призвало другие страны не признавать эти документы.

Для Владимира Зеленского донбасский вопрос стоит на первом месте. Об этом он говорил еще в ходе предвыборной кампании. 13 июня президент впервые встретился с действующим председателем ОБСЕ , министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал украинский лидер в ходе встречи.

Во время президентской гонки Зеленский заявлял о необходимости переговоров с Москвой

«Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — говорил Зеленский в декабре.

Разрешение конфликта в Донбассе требует больших усилий и времени, кроме того, если президент действительно намерен изменить тактику, то ему придется сперва разобраться с действиями предыдущих властей Украины. Правительство Петра Порошенко сделало ставку на противостояние с Россией сразу в нескольких сферах. Экс-президенту удалось добиться определенных успехов на каждом из трех направлений, о которых он говорил — «армия — вера — язык».

Впрочем, даже если Зеленский захочет отменить результаты Порошенко в этом направлении, сделать это он вряд ли сможет — президенту помешает Верховная рада , которая в настоящее время контролируется сторонниками экс-президента.

Однако нельзя однозначно сказать, что Зеленский изменил политику в отношении России и Донбасса. В конце мая президент исключил возможность ведения переговоров с Москвой, назвав Россию «агрессором».

«Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Более того, уже привычно для Москвы прозвучали призывы нового президента ужесточить антироссийские санкции. Об этом он попросил американскую делегацию, прибывшую в Киев на инаугурацию президента. На встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем Зеленский выразил надежду, что ЕС сохранит ограничения против Москвы.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал он.

Не способствуют решению конфликта и заявления Зеленского о том, что он выступает против закона об особом статусе Донбасса и закона об амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

При этом минские соглашения предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений, но и амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира», — написал твиттере глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

К слову, в конце мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчук будет отстранен от переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Этот шаг со стороны АП вызвал недоумение у многих политологов — Виктор Медведчук занимается обменом с 2014 года, за это время при его участии было освобождено 485 человек.

Впрочем, некоторые продвижения все же можно наблюдать в риторике президента. В частности, Зеленский заявлял о возобновлении переговоров в Минске, где 5 июня и состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Украину представлял бывший президент Леонид Кучма . Владимир Зеленский заявлял, что Кучма везет в Минск «дорожную карту» по прекращению конфликта.

Большой резонанс вызвала новость, что представитель Украины поднял вопрос о снятии транспортной блокады Донбасса, которую Порошенко ввел в 2017 году. Об этом рассказал представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сказал он.

Мартин Сайдик отметил, что снятие блокады могло бы стать «большим прорывом», и это действительно так. Однако в официальном заявлении на сайте президента Украины по итогам переговоров об этом не было сказано ни слова.

На следующий день представитель ОБСЕ заявил, что инициатором обсуждения этой темы был не Кучма, а представители Донбасса.

«На самом деле во время общений дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной», — говорится в заявлении Сайдика.

По его словам, представитель Украины лишь отметил, что работа в этом направлении должна быть «взаимна». Сам же Кучма, комментируя итоги переговоров, и вовсе опроверг факт транспортной блокады.

«Нет никакой экономической блокады, уважаемые. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая же это блокада? Мы же знаем, что сотни, тысячи людей каждый день пересекают контрольные пункты», — заявил он.

Более того, по словам бывшего президента, снятие блокады вообще невозможно без возвращения республик в правовое поле Украины.

При этом результатами переговоров Леонид Кучма остался доволен:

«Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу».

Впрочем, о каких-либо ощутимых результатах от этой встречи в Минске говорить не приходится. На повестке были темы, которые неоднократно поднимались и до этого — обмен пленными, прекращение огня и сроки разведения сил в станице Луганской.

Что же касается «дорожной карты», о которой заявлял Киев, то пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что план должен быть сперва согласован с Германией и Францией.

Большой резонанс также вызвало заявление Кучмы, что украинская армия не должна отвечать на обстрелы из гражданских объектов (больниц, школ и детских садов).

«Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что это из такого, детского, условно говоря, сада, мы можем давать ответ?» — сказал представитель Украины.

Позже пресс-секретарь президента заявила, что украинские военные часто отвечают на провокации, «когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы — из любого места, где находятся гражданские люди».

«После этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», — сказала Юлия Мендель.

Таким образом, впервые официальное лицо Украины признало факт обстрелов гражданских объектов в Донбассе. Кроме того, от представителей предыдущей власти вряд ли можно было услышать о гибели «наших украинцев» применительно к жителям Донбасса.

7 июня Владимир Зеленский сделал не менее резонансное заявление. Пресс-служба президента распространила заявление Зеленского о гибели двух украинских военных в ДНР.

«Вопиющее нарушение минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями, — говорится в заявлении Зеленского. —

Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией».

Таким образом, Киев впервые допустил, что за обстрелами стоит не Россия, а «наемники». Конечно, говорить о каких-то кардинальных изменениях в риторике президента не приходится. Тем не менее, это заявление вызвало возмущение у многих политических деятелей на Украине.

«Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над «наемниками», это глупо», — заявил депутат «Народного фронта» Андрей Тетерук.

«Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что РФ не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет своих наемников, а … восстановит свой контроль над подразделениями. Открою «тайну» — в РФ полный контроль над так называемой «властью» так называемых ОРДЛО, и 400 км украинской границы», — написала в своем фейсбуке вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Как известно, Москва неоднократно отрицала присутствие в Донбассе российских войск. Не смогла обнаружить армию России в этом регионе и миссия ОБСЕ.

В целом, риторика президента действительно постепенно смягчается. При этом украинский лидер не спешит переходить от слов к делу. Более того, позиция Зеленского по ключевым вопросам уже успела перемениться (как в случае, например, с переговорами).

Не исключено, что президент просто связан в действиях, и все его инициативы не пропустит Верховная рада. Возможно также, что Зеленский просто не хочет терять юго-восточных избирателей, которых как раз и подкупила его готовность завершить войну любой ценой. В преддверие парламентских выборов, на которых «Оппозиционная платформа» имеет достаточно неплохие шансы на успех, президент пытается таким образом удержать этот электорат.