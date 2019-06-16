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Экс-представитель НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс 

RT на русском + ещё 1 16 минут назад
Фото: РИА Новости
«Я считаю, что надо сделать так, повернуть так, чтобы не Украина захотела, а чтобы НАТО захотело принять её», — подчеркнул Табах.
Для этого, по его словам, Украине необходимо добиться значительного технологического прогресса и создания современного вооружения.
Табах выразил уверенность, что страна имеет достаточно ресурсов и опыта для достижения этих целей, но ей требуется искоренить коррупцию.
«И необязательно быть полноценным членом НАТО, можно быть членом альянса по каким-то отдельным пунктам… За последние пять лет Украине удалось многого добиться, в том числе, и в военной сфере, поэтому всё возможно», — отметил представитель НАТО.
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В мире , Украина , НАТО
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