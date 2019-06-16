«Я считаю, что надо сделать так, повернуть так, чтобы не Украина захотела, а чтобы НАТО захотело принять её», — подчеркнул Табах.
Для этого, по его словам, Украине необходимо добиться значительного технологического прогресса и создания современного вооружения.
Табах выразил уверенность, что страна имеет достаточно ресурсов и опыта для достижения этих целей, но ей требуется искоренить коррупцию.
«И необязательно быть полноценным членом НАТО, можно быть членом альянса по каким-то отдельным пунктам… За последние пять лет Украине удалось многого добиться, в том числе, и в военной сфере, поэтому всё возможно», — отметил представитель НАТО.