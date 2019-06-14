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Порошенко пообещал помочь Зеленскому стать успешным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что готов помочь президенту страну Владимиру Зеленскому и сделать его визиты в другие страны успешными. Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.
По словам Порошенко, он знает, как сделать так, чтобы визиты Зеленского в Париж и Берлин прошли очень хорошо и о нем остались только хорошие впечатления. Кроме того, бывший лидер назвал первые три месяца президента "медовым периодом", во время которого новый глава страны знакомится с зарубежными политиками и устанавливает с ними отношения. После этого наладить взаимоотношения уже труднее, заключил он.
"Все, что я смогу сделать, я сделаю", — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Зеленского заподозрили в продолжении политики Порошенко.
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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