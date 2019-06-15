Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети ужаснулись фотографии с обнимающим флаг Трампом 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: @WhiteHouse
Президент США Дональд Трамп обнял американский флаг в ходе празднования Дня флага и навлек на себя гнев пользователей соцсетей. Соответствующую фотографию в Twitter 14 июня опубликовал Белый Дом.
Отмечается, что кадр был сделан год назад. Тогда американский лидер завершил выступление, после чего расхаживал по сцене и на некоторое время обнял американский флаг, с улыбкой глядя в зал. Видеозапись этого момента активно разошлась по соцсетям.
Отношение Трампа к государственному символу вызвало критику у пользователей соцсети. «Эта фотография усиливает отвращение большинства ветеранов войны и военнослужащих, когда они видят, что вы относитесь к нашему флагу с таким неуважением. Флаг нельзя обнимать, как какую-нибудь порнозвезду. Отвратительно», — написал один из пользователей.
«Мой муж и мои сыновья рисковали своей жизнью в зонах военных действий под этим флагом. Пожалуйста, удалите эту позорную неуважительную фотографию», — поддержала его другая комментаторша. Другие юзеры не поверили, что кадр был опубликован на официальном аккаунте Белого Дома, а затем размещен на странице главы государства. «Пришлось проверить, чтобы убедиться, что это не сатирический аккаунт», — удивился микроблогер.
В один день с государственным праздником американский лидер отпраздновал 73-й день рождения.
В июле 2018-го Трамп призвал дисквалифицировать игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) за неуважительное отношение к американской символике. Речь идет об акции протеста во время исполнения национального гимна. Игроки становятся на одно колено, таким образом привлекая внимание к проблемам чернокожего населения в США, хотя традиционно гимн слушают, положив руку на сердце.
Последние новости
Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами Российского сноубордиста застрелили в США США покончили с политическим кризисом в Молдавии
Комментарии9
В мире , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почти достоверно»: Кого обвинили в атаке на танкеры129
Молдавские чиновники спешно бегут из страны12
Пошел навстречу: «Нафтогаз» изменил цены14
В Эквадоре расследуют предполагаемый шпионаж Ассанжа
Самолет Stratolaunch продадут за рекордные $400 млн
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение