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В Нью-Йорке запретили отказываться от прививок по религиозным убеждениям 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: EPA
Власти американского штата Нью-Йорк запретили жителям отказываться прививать детей по религиозным соображениям, сообщает CNN.
Губернатор Эндрю Гуомо подписал соответствующий указ после вспышки кори. Его представители сообщили, что закон, против которого выступали религиозные группы и противники вакцин, вступает в действие немедленно: от школьных прививок теперь можно будет отказаться исключительно по медицинским причинам.
«Наука говорит ясно: прививки безопасны и эффективны, и это лучший способ спасти наших детей. Администрация предприняла решительные шаги против вспышки кори и продолжит бороться с этой угрозой общественному здоровью (…) Я уважаю свободу вероисповедания, но здоровье детей — наша первоочередная задача», — говорится в заявлении на официальном сайте штата.
Сообщается, что эпидемия кори наблюдается в Нью-Йорке уже более восьми месяцев. Известно о 800 случаях заболевания и о том, что инфекция затронула четыре других штата.
Основными противниками такого решения властей стали общины ортодоксальных иудеев. В их среде бытует распространенное заблуждение, согласно которому прививки вызывают у детей аутизм. Их члены, к тому же, часто путешествуют в Израиль, где корь распространена больше, чем в Соединенных Штатах.
В марте сообщалось, что в Италии детям, не прошедшим обязательную вакцинацию, запретили посещать детские сады и школы.
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В мире , США , Нью-Йорк
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