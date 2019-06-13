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Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня 

ТАСС + ещё 2 26 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост. Об этом Трамп написал в четверг на своей странице в сети Twitter.
"После трех с половиной лет наша замечательная Сара Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", — сказал он.
"Я надеюсь, что она решит выдвинуться на пост губернатора Арканзаса, она прекрасно справится", — добавил президент.
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В мире , США , Дональд Трамп , Сара Сандерс , Администрация США
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