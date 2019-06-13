Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост. Об этом Трамп написал в четверг на своей странице в сети Twitter. …She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas — she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019 "После трех с половиной лет наша замечательная Сара Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", — сказал он. "Я надеюсь, что она решит выдвинуться на пост губернатора Арканзаса, она прекрасно справится", — добавил президент.