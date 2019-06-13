СМИ: экс-президенту Судана предъявлены обвинения в коррупции

Генеральная прокуратура Судана выдвинула отстраненному от власти президенту Омару аль-Баширу обвинения в коррупции. Об этом сообщил в четверг телеканал Al-Hadath.

По информации телестанции, "гособвинение по завершении расследования предъявило ему совершение коррупционных преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой". Ранее против него были выдвинуты обвинения в отмывании денег.

Кроме того, аль-Башир, находившийся у власти в стране 30 лет, подозревается в в причастности к гибели протестующих в ходе массовых акций в начале этого года и финансировании терроризма. Ранее суданские СМИ сообщали, что в начале апреля, когда протестное движение в стране приобрел массовый характер, и оппозиция после четырех месяцев демонстраций призвала к началу сидячей забастовки в центре Хартума, аль-Башир отдал приказ о силовом разгоне протестующих, но армия отказалась подчиниться ему, что и привело в конечном итоге к военному перевороту в стране 11 апреля.

В настоящее время аль-Башир содержится в центральной тюрьме Хартума Кобер. Туда же были переведены после ареста многие представители бывшего режима. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны.

В ходе обыска в одной из резиденций экс-президента были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн