Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: экс-президенту Судана предъявлены обвинения в коррупции 

ТАСС 39 минут назад
Фото: EPA
Генеральная прокуратура Судана выдвинула отстраненному от власти президенту Омару аль-Баширу обвинения в коррупции. Об этом сообщил в четверг телеканал Al-Hadath.
По информации телестанции, "гособвинение по завершении расследования предъявило ему совершение коррупционных преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой". Ранее против него были выдвинуты обвинения в отмывании денег.
Кроме того, аль-Башир, находившийся у власти в стране 30 лет, подозревается в в причастности к гибели протестующих в ходе массовых акций в начале этого года и финансировании терроризма. Ранее суданские СМИ сообщали, что в начале апреля, когда протестное движение в стране приобрел массовый характер, и оппозиция после четырех месяцев демонстраций призвала к началу сидячей забастовки в центре Хартума, аль-Башир отдал приказ о силовом разгоне протестующих, но армия отказалась подчиниться ему, что и привело в конечном итоге к военному перевороту в стране 11 апреля.
В настоящее время аль-Башир содержится в центральной тюрьме Хартума Кобер. Туда же были переведены после ареста многие представители бывшего режима. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны.
В ходе обыска в одной из резиденций экс-президента были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн
ТАСС: последние новости
СМИ: в Эквадоре нашли одно из самых крупных в мире месторождений меди, золота и серебра США продлили на год режим санкций против Белоруссии США переименовали Киев в международной базе
Комментарии
В мире , Происшествия , Омар аль-Башир , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин восстановит отношения с Украиной372
«Ходишь к москалям — празднуй дома»28
США пригрозили Индии из-за покупки С-4002
Обвиняемый в убийстве любовницы чиновник заговорил
Малышева взбесила россиян10
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение