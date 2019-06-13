ОБСЕ заявила о поддержке инициатив Кучмы по Донбассу

Инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой , находят положительный отклик у мирового сообщества.

Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в трёхсторонней контактной группе, и также приветствуем инициативы, озвученные Леонидом Кучмой, — сказал он.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что наметившаяся положительная динамика «имеет потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, если все игроки на этой арене поддержат эти инициативы», передаёт «Укринформ».