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ОБСЕ заявила о поддержке инициатив Кучмы по Донбассу 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой, находят положительный отклик у мирового сообщества.
Об этом заявил журналистам председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в трёхсторонней контактной группе, и также приветствуем инициативы, озвученные Леонидом Кучмой, — сказал он.
Глава ОБСЕ подчеркнул, что наметившаяся положительная динамика «имеет потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, если все игроки на этой арене поддержат эти инициативы», передаёт «Укринформ».
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кучма заявил, что на заседании в Минске 5 июня не поднимался вопрос введения миротворцев ООН в мятежный регион, писал News.ru.
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В мире , Украина , Леонид Кучма , Мирослав Лайчак , ОБСЕ , ООН , Укринформ , Словакия
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