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В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
Россия Турция и США обладают «одной общей чертой» — никто из них не любит Европейский союз. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.
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«Мы по-разному относимся к России, Турции и США, но у них есть одна общая черта — никто из них не любит ЕС, и все предпочитают иметь дело с отдельными странами сообщества», — цитирует ТАСС Эттингера.
По его словам, ЕС необходимо дать «им ясно понять, что в вопросах торговли и европейского рынка» эти страны должны говорить с ЕС как с организацией.
«Что касается мистера Трампа — он является сильным кандидатом на следующий президентский срок. С большой вероятностью он останется на этом посту ещё на четыре года, поэтому мы должны принять его, уважать его, продолжая конструктивно работать с его администрацией», — добавил он.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия по вступлению в ЕС.
По его словам, «ЕС нуждается в Турции больше, чем она в нём».
В феврале глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что Москва заинтересована в сильном и самостоятельном ЕС.
Летом 2018 года американский президент Дональд Трамп отметил, что США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений.
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Комментарии1
В мире , Европа , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Гюнтер Эттингер , Дональд Трамп , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Брюссель , США , Турция
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