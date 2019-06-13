В Раде заявили об угрозе разграбления земель Украины

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сегодня они понимают, что в ограбленной Украине самое важное, что можно вывезти, самое ценное — это земля Украины. Я хочу сказать, что если мы это допустим сейчас, то никакие потом будущие десятки поколений нам этого не простят. Надо очнуться и сказать себе следующее — мы правильно проголосовали за Зеленского на президентских выборах для того, чтобы свалить Порошенко. Сегодня нам надо забыть об этой команде, потому что она продаст страну», — сказал он.

По его словам, на грядущих парламентских выборах людям надо голосовать «головой», чтобы добиться мира на Украине.

«И второе: категорическое нет любой попытке продажи земли под видом всяких рассказов, басней, иначе мы лишимся земли полностью, и здесь будут одни иностранцы, а у нас не будет и клочка земли», — добавил он.

Вместе с этим депутат призвал все политические силы страны объединиться, чтобы «не дать одурманить новой команде народ до конца».

В мае 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине признаётся нарушением права на защиту имущества.