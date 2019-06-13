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В Раде заявили об угрозе разграбления земель Украины 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина может лишиться своей земли
Об этом сообщает «112 Украина».
«Сегодня они понимают, что в ограбленной Украине самое важное, что можно вывезти, самое ценное — это земля Украины. Я хочу сказать, что если мы это допустим сейчас, то никакие потом будущие десятки поколений нам этого не простят. Надо очнуться и сказать себе следующее — мы правильно проголосовали за Зеленского на президентских выборах для того, чтобы свалить Порошенко. Сегодня нам надо забыть об этой команде, потому что она продаст страну», — сказал он.
По его словам, на грядущих парламентских выборах людям надо голосовать «головой», чтобы добиться мира на Украине.
«И второе: категорическое нет любой попытке продажи земли под видом всяких рассказов, басней, иначе мы лишимся земли полностью, и здесь будут одни иностранцы, а у нас не будет и клочка земли», — добавил он.
Вместе с этим депутат призвал все политические силы страны объединиться, чтобы «не дать одурманить новой команде народ до конца».
В мае 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине признаётся нарушением права на защиту имущества.
В феврале 2019 года экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3
В мире , Украина , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , ЕСПЧ , Верховная Рада
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